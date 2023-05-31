Почти 4,5 тысячи нижегородцев пострадали от укусов клещей Общество

Почти 4,5 тысячи нижегородцев пострадали от укусов клещей, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по нижегородской области.

Так, согласно данным на 8 июня уже зарегистрировано 4470 обращений в медицинские организации по поводу присасывания клещей в 48 районах области, восьми районах Нижнего Новгорода и в Дзержинске.

Среднемноголетний уровень укусов клещами превышен на 11,7 %.

Специалисты связывают повышение уровня укусов с активным посещением населением мест, где чаще всего происходит присасывание клещей, а это леса и дачные участки.

Ранее сообщалось, что первый случай заражения клещевым вирусным энцефалитом выявлен в Нижегородской области.

Вирус был выявлен у 46-летнего мужчины в Уренском районе.