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Почти 4,5 тысячи нижегородцев пострадали от укусов клещей

09 июня 2023 10:34  [78] Общество

Почти 4,5 тысячи нижегородцев пострадали от укусов клещей, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по нижегородской области.

Так, согласно данным на 8 июня уже зарегистрировано 4470 обращений в медицинские организации по поводу присасывания клещей в 48 районах области, восьми районах Нижнего Новгорода и в Дзержинске.

Среднемноголетний уровень укусов клещами превышен на 11,7 %.

Специалисты связывают повышение уровня укусов с активным посещением населением мест, где чаще всего происходит присасывание клещей, а это леса и дачные участки.

Ранее сообщалось, что первый случай заражения клещевым вирусным энцефалитом выявлен в Нижегородской области.

Вирус был выявлен у 46-летнего мужчины в Уренском районе.

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Теги:
Клещи Медицина и здоровье Роспотребнадзор
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