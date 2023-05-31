Мобильное приложение "Особый взгляд" для незрячих людей внедрят в нижегородских кинотеатрах Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Мобильное приложение "Особый взгляд" для незрячих людей, которое позволяет им смотреть фильмы с тифлокомментариями, презентовали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, министерство культуры региона уже достигло соглашения об использовании приложения в нижегородских кинотеатрах.

Мобильное приложение "Особый взгляд" синхронизирует звуковую дорожку фильма и звукозапись тифлокомментирования, благодаря чему люди с нарушением зрения слышат описание пространства и различных предметов, а также понимают действия героев картин.

Технология сканирует звук фильма через встроенный микрофон устройства, а затем соотносит и воспроизводит тифлокомментарий синхронно с соответствующим моментом ленты. В настоящее время приложением пользуются уже более трех тысяч человек.

Приложение доступно для скачивания на таких платформах, как Google Play, RuStore, App Store. О возможности использовать приложение зрителей будут информировать на кассах и в соцсетях кинотеатрах.

Напомним, в мае нижегородские ТЮЗ и театр драмы получили гранты на организацию тифлокомментирования.