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Культура и отдых

Нижегородские ТЮЗ и театр драмы получили гранты на организацию тифлокомментирования

05 мая 2023 11:30  [86] Культура и отдых
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский театр юного зрителя и Нижегородский академический театр драмы имени М.Горького в 2023 году поставят сразу несколько спектаклей с тифлокомментированием.

Как сообщили в Министерстве культуры региона, оба учреждения получили гранты на организацию тифлокомментрирования. 

"Нижегородский ТЮЗ в этом году впервые получил поддержку от фонда, став победителем сразу в двух номинациях: "Старт" и "Оборудование", что позволит разработать тифлокомментарии для четырех репертуарных спектаклей и приобрести комплект специального оборудования для одновременной работы с 30 зрителями. Напомню, что недавно в театре прошел первый показ спектакля с тифлокомментарием "Сотворившая чудо", и здорово, что теперь ТЮЗ сможет продолжить работу в большем масштабе. Победителем грантового конкурса в номинации "Продолжение" стал Нижегородский театр драмы", - рассказала министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

В этом году на грантовый конкурс поступило 153 заявки от театров из 62 городов, в том числе пять — от нижегородских театров. Победителями стали 65 театров.

"Мы очень рады, что Нижегородский ТЮЗ вошел в число победителей конкурса и получил грант на организацию тифлокомментирования в театре. Благодаря инициативе фонда "Искусство, наука и спорт" теперь незрячие и слабовидящие люди смогут ознакомиться с нашими спектаклями при помощи слов", - отметила директор Нижегородского ТЮЗа Инна Ванькина.

Нижегородский академический театр драмы имени М. Горького по программе "Особый взгляд" будет работать уже третий год. За это время несколько десятков слабовидящих и незрячих нижегородцев посетили его спектакли на безвозмездной основе.

"В 2021 году для людей с ограниченными возможностями по зрению были разработаны тифлокомментарии для двух постановок — "Продавец дождя" и "Вишневый сад", в 2022 году – еще для трех постановок: "Энергичные люди", "Сдвиг" и "Три романса о любви". Новый грант позволит театру создать тифлокомментарий к трем новым постановкам: к спектаклю "На дне" по пьесе Горького, к постановкам "Женитьба" по Гоголю и "Дни Турбиных" по произведению Михаила Булгакова", - рассказал директор Нижегородского театра драмы Борис Кайнов.

Ранее сообщалось, что более 30 тренеров курсов компьютерной и мобильной грамотности стали выпускниками первой "Школы тифло-IT".

 

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