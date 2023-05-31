Системы ЖКХ в 14 муниципалитетах модернизируют за 4,8 млрд рублей
Лучшие дворники Нижнего Новгорода
Летний режим работы парка "Швейцария"
Знакомство с экономическим потенциалом Сокольского района
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
09 июня 2023 15:16  [82] Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев провел прием граждан
08 июня 2023 14:40  [285] Ольга Щетинина: "Мы должны актуализировать стратегию развития региона с учетом новых вызовов"
08 июня 2023 14:24  [415] ЛДПР выдвинула Владислава Атмахова в качестве кандидата на выборах губернатора Нижегородской области
08 июня 2023 10:23  [357] Депутаты ЗСНО на внеочередном заседании назначили дату губернаторских выборов на 10 сентября
07 июня 2023 18:16  [465] Молодежный парламент при Заксобрании Нижегородской области представил новые законодательные инициативы
07 июня 2023 13:07  [608] Электронное голосование будет применяться на выборах в Нижегородской области в ЕДГ в 2023 году
07 июня 2023 12:32  [394] Станислав Прокопович: Нам необходимо заранее подготовить платформу для дальнейшего развития
07 июня 2023 10:53  [491] Юрий Станкевич: "Обновленная стратегия Нижегородской области представит наилучшие варианты социально-экономического развития"
06 июня 2023 18:17  [581] Вадим Булавинов: "Важный результат: губернатор устранил давний конфликт интересов между областной и городской властью"
06 июня 2023 17:36  [499] Александр Вайнберг: "Динамика развития региона просто поражает"
Политика

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев провел прием граждан

09 июня 2023 15:16  [82] Политика

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Председатель  Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев вместе с депутатом Государственной Думы РФ Анатолием Лесуном и депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области Юрием Балашовым, а также главой администрации Советского района Александром Ивановым и начальником Нижегородского отделения ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" Виктором Батура провел очередной прием граждан.

Согласно информации, на прием обратились семь человек, которые задали вопросы, посвященные досудебному урегулированию погашения задолженности по оплате электроэнергии, начислению платы за услуги газоснабжения, ремонту входных групп в многоквартирном доме, асфальтированию дорог.

В частности, жители дома №4 на улице Рокоссовского просили оказать содействие в замене входных групп. Ремонтные работы уже ведутся

Семейная пара с Енисейской улицы попросила подключить строящийся дом к электросетям. Вопрос будет решаться с профильной организацией.

Руководитель районного отделения "Молодой Гварди "Единой России" Кирилл Данилин попросил помочь с выделением помещения для нужд организации. Совместно с главой района было принято положительное решение по данному вопросу.

"Детально проработаем каждое обращение, при необходимости с выездом на место. Радует, что коллеги быстро реагируют на наши просьбы, и проблемы жителей решаются оперативно", – сказал спикер городской Думы.

Ранее Олег Лавричев провел объезд территории своего избирательного округа в Советском районе.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Олег Лавричев Прием граждан
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph