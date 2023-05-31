Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев провел прием граждан Политика

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев вместе с депутатом Государственной Думы РФ Анатолием Лесуном и депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области Юрием Балашовым, а также главой администрации Советского района Александром Ивановым и начальником Нижегородского отделения ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" Виктором Батура провел очередной прием граждан.

Согласно информации, на прием обратились семь человек, которые задали вопросы, посвященные досудебному урегулированию погашения задолженности по оплате электроэнергии, начислению платы за услуги газоснабжения, ремонту входных групп в многоквартирном доме, асфальтированию дорог.

В частности, жители дома №4 на улице Рокоссовского просили оказать содействие в замене входных групп. Ремонтные работы уже ведутся

Семейная пара с Енисейской улицы попросила подключить строящийся дом к электросетям. Вопрос будет решаться с профильной организацией.

Руководитель районного отделения "Молодой Гварди "Единой России" Кирилл Данилин попросил помочь с выделением помещения для нужд организации. Совместно с главой района было принято положительное решение по данному вопросу.

"Детально проработаем каждое обращение, при необходимости с выездом на место. Радует, что коллеги быстро реагируют на наши просьбы, и проблемы жителей решаются оперативно", – сказал спикер городской Думы.

Ранее Олег Лавричев провел объезд территории своего избирательного округа в Советском районе.