ЖК "Дом на Горького" в Нижнем Новгороде может завершить новый застройщик Общество

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ЖК "Дом на Горького" в Нижнем Новгороде может завершить новый застройщик. Об этом сообщили представители инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области, отвечая на вопросы подписчиков главы региона Глеба Никитина в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, разрешение на строительство ЖК "Дом на Горького" было выдано в 2015 году, изначально дом планировали сдать еще пять лет назад - в апреле 2018 года.

В связи с тем, что фактически работы на ЖК "Дом на Горького" не велись практически год, а у застройщика отсутствовали средства для завершения строительства, Фонд развития территорий РФ обратился в Арбитражный суд Нижегородской области. В апреле 2023 года суд рассмотрел данное заявление и признал застройщика ООО "ИнтерСити" банкротом.

Свои деньги в квартиры ЖК "Дом на Горького" вложили 197 дольщиков. Строительная готовность объекта составляет менее 50%.

Согласно информации, права дольщиков будут восстановлены путем достройки дома новым застройщиком.

Ранее сообщалось, что заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов встретился с дольщиками ЖК "Дом на Горького".