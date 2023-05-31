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Общество

Волонтеры передали подарки детям Донбасса от нижегородцев

09 июня 2023 16:17  [93] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Активисты Нижегородских региональных отделений "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" передали гуманитарный груз в социальные учреждения городов Большого Харцызска. 

Воспитанникам школы-интерната в городе Зугрес нижегородские волонтеры привезли игрушки, канцтовары, наборы для творчества и много других подарков для игр и развития. 

Необходимые вещи и подарки передали детям в реабилитационный центр и центр инвалидов Харцызска.  

Также с гуманитарным грузом в Харцызск и Зугрес была доставлена партия продуктов и средств гигиены для пунктов временного размещения эвакуированных людей, в госпиталь и жителям, оказавшимся в сложной ситуации.  

"Безусловно, помощь от Нижегородской области очень ценна, потому что это дает уверенность жителям этих территорий в том, что они не одни, что за них переживают, не бросят. В плане социальной инфраструктуры здесь уже многое сделано, но такая человеческая поддержка и помощь нужна", - поделился представитель правительства Нижегородской области на территории Большого Харцызска Руслан Халилов.

Кроме того, волонтеры провели игру в баскетбол с детьми из разных районов ДНР. Юные спортсмены с радостью приняли участие в игре, показав гостям свои спортивные навыки. В рамках мероприятия была достигнута договоренность о проведении товарищеского турнира с командами из ДНР в Нижнем Новгороде. Ребятам также передали подарки от нижегородцев.

"Нижегородцы всегда приходят на помощь в трудную минуту к тем, кто в ней нуждается. Вся область собирала нас в путь. Отрадно, что студенты сами изъявили желание поехать волонтерами на Донбасс, чтобы передать гуманитарный груз нуждающимся, делом показать свою поддержку. И лучшая награда – это радостные улыбки детей и теплые слова благодарности людей, которые в нас верят, верят в нашу общую Победу", - отметил руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков.

Напомним, в рамках гуманитарной миссии  активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты" выехали из Нижнего Новгорода на Донбасс с очередной  партией помощи. Более шести тонн груза было собрано при содействии Штаба общественной поддержки "Единой России", благотворительного фонда "Купно за едино", общественных приемных партии, школ, детских садов и других организаций со всех округов Нижегородской области.

Агломерация Большой Харцызск в Донецкой народной республике объединяет населенные пункты: Харцызск, Иловайск, Зугрэс, Зуевку и Троицко-Харцызск. 

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Теги:
Волонтеры Донбасс Единая Россия
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