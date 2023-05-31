Волонтеры передали подарки детям Донбасса от нижегородцев Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Активисты Нижегородских региональных отделений "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" передали гуманитарный груз в социальные учреждения городов Большого Харцызска.

Воспитанникам школы-интерната в городе Зугрес нижегородские волонтеры привезли игрушки, канцтовары, наборы для творчества и много других подарков для игр и развития.

Необходимые вещи и подарки передали детям в реабилитационный центр и центр инвалидов Харцызска.

Также с гуманитарным грузом в Харцызск и Зугрес была доставлена партия продуктов и средств гигиены для пунктов временного размещения эвакуированных людей, в госпиталь и жителям, оказавшимся в сложной ситуации.

"Безусловно, помощь от Нижегородской области очень ценна, потому что это дает уверенность жителям этих территорий в том, что они не одни, что за них переживают, не бросят. В плане социальной инфраструктуры здесь уже многое сделано, но такая человеческая поддержка и помощь нужна", - поделился представитель правительства Нижегородской области на территории Большого Харцызска Руслан Халилов.

Кроме того, волонтеры провели игру в баскетбол с детьми из разных районов ДНР. Юные спортсмены с радостью приняли участие в игре, показав гостям свои спортивные навыки. В рамках мероприятия была достигнута договоренность о проведении товарищеского турнира с командами из ДНР в Нижнем Новгороде. Ребятам также передали подарки от нижегородцев.

"Нижегородцы всегда приходят на помощь в трудную минуту к тем, кто в ней нуждается. Вся область собирала нас в путь. Отрадно, что студенты сами изъявили желание поехать волонтерами на Донбасс, чтобы передать гуманитарный груз нуждающимся, делом показать свою поддержку. И лучшая награда – это радостные улыбки детей и теплые слова благодарности людей, которые в нас верят, верят в нашу общую Победу", - отметил руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков.

Напомним, в рамках гуманитарной миссии активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты" выехали из Нижнего Новгорода на Донбасс с очередной партией помощи. Более шести тонн груза было собрано при содействии Штаба общественной поддержки "Единой России", благотворительного фонда "Купно за едино", общественных приемных партии, школ, детских садов и других организаций со всех округов Нижегородской области.

Агломерация Большой Харцызск в Донецкой народной республике объединяет населенные пункты: Харцызск, Иловайск, Зугрэс, Зуевку и Троицко-Харцызск.