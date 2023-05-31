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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Об этом сообщает телеканал "360".
Согласно информации, темпы увеличения цен продолжают расти, а инфляционные ожидания россиян и ценовые ожидания предприятий остались на повышенном уровне.
При этом экономическая активность увеличивается быстрее, чем ранее предполагалось, что отражает активное восстановление внутреннего спроса.
В будущем уровень ключевой ставки будет определяться с учетом ожидаемой и фактической динамики инфляции.
Отмечается, что Центробанк не исключает возможности увеличения ключевой ставки.
Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Нижегородской области в апреле снизилась до 1,4%.
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