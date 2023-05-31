Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, темпы увеличения цен продолжают расти, а инфляционные ожидания россиян и ценовые ожидания предприятий остались на повышенном уровне.

При этом экономическая активность увеличивается быстрее, чем ранее предполагалось, что отражает активное восстановление внутреннего спроса.

В будущем уровень ключевой ставки будет определяться с учетом ожидаемой и фактической динамики инфляции.

Отмечается, что Центробанк не исключает возможности увеличения ключевой ставки.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Нижегородской области в апреле снизилась до 1,4%.