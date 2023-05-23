Годовая инфляция в Нижегородской области в апреле снизилась до 1,4% Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Годовая инфляция в Нижегородской области в апреле снизилась до 1,4%. Об этом сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России.

Согласно информации, месяцем ранее показатель годовой инфляции в регионе составлял 3,2%.

Как пояснили специалисты Банка России, такие показатели обусловлены тем, что в расчете годовой инфляции уже перестал учитываться прошлогодний весенний всплеск цен.

Также продолжает расширяться предложение ряда товаров и услуг, сокращаются некоторые издержки производителей продуктов питания.

Так, сырьевые издержки уменьшились за счет рекордного урожая зерновых в 2022 году, что привело к снижению цен на муку и, соответственно, на мучные изделия и макарон.

Также был увеличен выпуск молочной продукции и объемы вылова рыбы на Дальнем востоке.

Напомним, что 10 февраля совет директоров Банка России на очередном собрании третий раз с сентября 2022 года сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Данное решение продиктовано приемлемым ростом цен. По прогнозу Центробанка, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году.