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Общество

Муниципальные культурные учреждения Нижнего Новгорода в День России проведут более 100 мероприятий

09 июня 2023 17:20  [100] Общество

Более 100 праздничных мероприятий, посвященных Дню России, проведут муниципальные парки, музеи, библиотеки, досуговые центры и школы искусств. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.

Как рассказали в департаменте, праздничные мероприятия в честь Дня России стартуют уже на этой неделе и продлятся до середины июня.

12 июня нижегородцев и гостей города приглашают крупнейшие городские площадки:

В парке Победы с 11.00 до 14.00 состоится митинг посвященный Дню России, торжественный подъем российского флага и концерт с участием ВИА "Голубые береты".

В парке "Швейцария" с 12.00 до 22.00 запланирована концертная программа с участием национальных коллективов региона, хэдлайнера дня - Ольги Кормухиной и учеников академии рок-вокала. Мастер-классы по изготовлению сувенирной продукции с символикой России, фестиваль национальных игр на открытом воздухе, детские развлекательные активности, фотовыставка по истории парка в истории города и страны, экскурсии по парку "120 лет истории парка".

В парке "Дубки" запланирована праздничная программа. С 12.00 до 15.00  пройдет открытый районный фестиваль "Играй и пой, наш Ленинский район", а также фестиваль национального творчества "Многоцветие России". Помимо этого, юных гостей парка будет ждать детская анимация, гала-концерт участников фестиваля "Гордость", выступление ансамбля народной музыки "Верескъ" и кавер-группы. Желающие провести время тихо, но азартно смогут померятся силами в шашки и шахматы. Праздничная программа завершится в 20:00.

В парке "Светлоярский" праздничные мероприятия начнутся с 14:00. На входе в парк гостей встретит гармонист с народными песнями. На сцене зрители увидят музыкальные номера в исполнении нижегородских артистов и кавер-группы, гала-концерт участников фестиваля "Гордость", выступление ансамбля народной музыки "Верескъ". Кроме того, на площадке будет организована анимационная программа для детей, раздача флажков, конкурсы и викторины. Здесь также будет работать зона с шашками и шахматами. Праздничная программа завершится в 20:00.

В завершение мероприятий в парках "Дубки" и "Светлоярский" состоится флешмоб, в ходе которого гости создадут фигуру из шерстяных нитей в цветах российского триколора.

В Автозаводском парке с 11.00 до 13.00 в городке аттракционов "Чиполлино" пройдет детская игровая программа "Россия - моя страна!" с участием героев русских народных сказок и мультперсонажей. Ребята будут играть в веселые и подвижные игры, участвовать в интересных конкурсах и познавательных викторинах. С 16.00 до 18.00 на территории катка - роллердрома "Катушка "состоится фестиваль красок и дискотека для подростков 12-16 лет.

Большая праздничная программа "Мы – дети России" на Центральной сцене пройдет с 13.00 до 21.00. Запланированы выступления вокального коллектива "Кнопочки", тематическое выступление творческих коллективов МБУ ДО "ДШИ №1", фолк-группы "Пэчворк" с исполнением русских народных песен в современной обработке, творческие коллективы ЧУ ЦКиД «ДК ПАО «ГАЗ», такие как: "Белая птица", "Модуль", "Радость", "Ваталинка", "Эстетика", детский хор "Колокольчики" и армянский ансамбль "Арарат", ансамбль "Журавушка" из Нижегородской области. С 19.00 до 21.00 - праздничная, зажигательная дискотека "Вперед, Россия!" от DJ Белова и MC Lastickа.

В Парке им. 1 Мая с 11.00 до 18.00 пройдет праздничная программа "День России": гала-концерт вокального фестиваля "Гордость", выступления вокальных и хореографических коллективов, концертная программа музыкального театра "ЛИРА", концертная программа коллективов ЦДК "Железнодорожников", дискотека "Авторадио", выступление вокально-инструментального ансамбля "ЮГ".
Откроет праздничную программу в 11:00 мероприятие по обновлению Детской Аллеи славы. В рамках мероприятия состоится чествование 50 лучших учащихся школ, студентов учреждений среднего профессионального образования, а также воспитанников дополнительного образования Канавинского района.
Кроме того, в 12:30 на центральной площадке Парка им. 1 Мая пройдет акция "Триколор", в рамках которой состоится выдача ленточек и нанесение аквагрима.

В День России  для всех категорий граждан - свободный вход на выставочные экспозиции муниципальных музеев (кроме экскурсионных и коммерческих проектов).

Праздничные мероприятия пройдут на двух площадках Государственного музея А.М. Горького: Музей-квартира А.М.Горького на ул.Семашко, 19 в честь Дня России к 14.00 приглашает на тематическую  экскурсию "Мечтатель нижегородский" (М. Горький о В. Брееве) по выставке "Для народа нужен герой, праведник …", посвященной книгоиздателю и устроителю "Исторической  Мининской выставки – панорамы для сбора капитала в фонд построения  памятника Козьме Минину и Князю Пожарскому в Нижнем Новгороде" В. Брееву , (информация о билетах и предварительная запись по телефону 436-16-51). От музея детства А.М. Горького "Домик Каширина" в 12.00 стартует посвященная Дню России городская пешеходная экскурсия "Нижний Новгород – город Горький. С крестом и звездой" (информация о билетах и предварительная запись по телефону: 433-85-89).

Архитектурно-этнографический музей "Щелоковский хутор" в течение дня проводит экскурсии-лекции "Сокровища родного края" для организованных групп по предварительной записи. Специалисты музея расскажут о традиционной духовной и материальной культуре Нижегородского края.
Бесплатный кинопоказ фильма "Маруся фореVа" в 10:00 состоится в кинотеатре "Буревестник".

Фестиваль "Канавино - здесь Родины моей начало" организует Центральная районная библиотека им. Ф.М. Достоевского в 11:00 на открытой площадке у Инженерного центра мкр. Сортировочный. В программе: концерт, мастер-классы и конкурсы.

"Нижегородский планетарий имени Г.М. Гречко" специально к 12 июня приурочил показ полнокупольного фильма "Космическая история России". Особое внимание в фильме уделяется отечественным достижениям в теории и практике космического полёта, не имеющим мировых аналогов знаковым вехам советской и российской космонавтики. Сеансы 14.00 и 17.30 в планетарии Мининского университета (билеты: https://planetarium-nn.ru/afisha/?sphrase_id=42741) 

Запланированы и онлайн мероприятия.

Библиоточка "Территория эмоций" в 14.00 предлагает "Прогулку по Третьяковке" (бесплатно, но необходима регистрация https://biblionn.ru/event/territoriya-emotsiy/iskusstvovedcheskiy-klub-arkadiya/). Участники соберутся на площадке "Территории эмоций" и совершат виртуальную прогулку по Третьяковской галерее в Москве. Познакомятся и обсудят работы самых известных художников (Васнецов, Шишкин, Верещагин, Айвазовский, и др.)

В социальных сетях Музея А.Д.Сахарова с 1 по 14 июня можно побывать на онлайн экскурсии по выставке "Вклад нижегородцев в создание единого Российского государства". Сотрудниками музея было проведено исследование нижегородской ветки семьи Сахаровых и их благотворительной деятельности. На выставке представлена просветительская и правозащитная деятельность Ивана Николаевича Сахарова, деда А.Д. Сахарова, уникальные фотографии из фондовой коллекции Музея А.Д. Сахарова, и даже история горьковских елок.

Ранее сообщалось, что Нижегородский кремль 12 июня будет открыт для посещения до 22:00.

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