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Нижегородский кремль 12 июня будет открыт для посещения до 22:00. Об этом сообщили в Управлении делами правительства Нижегородской области.
Согласно информации, попасть в Кремль в День России можно будет через Дмитриевскую и Кладовую башни. Зайти на территорию можно за полчаса до закрытия.
Ворота у Ивановской башни будут работать только на выход. Ворота у Пороховой башни будут использоваться как служебный вход.
Остальные проходы в Кремль будут закрыты.
Также в течение всего дня будет ограничен доступ для прохода по стене Кремля на участке от Кладовой до Георгиевской башни.
На праздничные мероприятия на площади Минина и Пожарского можно будет попасть через КПП с металлодетекторами со стороны улиц Минина, Ульянова, Варварской, Алексеевской и Большой Покровской.
Отметим, что в будние дни Нижегородский кремль работает до полуночи, а в выходные - до 3:00.
Ранее была анонсирована масштабная программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде.
Так, на площади Минина и Пожарского пройдут выступления Дмитрия Певцова и Пелагеи.
Также напомним, что работу общественного транспорта в центре Нижнего Новгорода продлят 12 июня.
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