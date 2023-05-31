Нижегородский кремль 12 июня будет открыт для посещения до 22:00 Общество

Фото: Управление делами правительства Нижегородской области

Нижегородский кремль 12 июня будет открыт для посещения до 22:00. Об этом сообщили в Управлении делами правительства Нижегородской области.

Согласно информации, попасть в Кремль в День России можно будет через Дмитриевскую и Кладовую башни. Зайти на территорию можно за полчаса до закрытия.

Ворота у Ивановской башни будут работать только на выход. Ворота у Пороховой башни будут использоваться как служебный вход.

Остальные проходы в Кремль будут закрыты.

Также в течение всего дня будет ограничен доступ для прохода по стене Кремля на участке от Кладовой до Георгиевской башни.

На праздничные мероприятия на площади Минина и Пожарского можно будет попасть через КПП с металлодетекторами со стороны улиц Минина, Ульянова, Варварской, Алексеевской и Большой Покровской.

Отметим, что в будние дни Нижегородский кремль работает до полуночи, а в выходные - до 3:00.

Ранее была анонсирована масштабная программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде.

Так, на площади Минина и Пожарского пройдут выступления Дмитрия Певцова и Пелагеи.

Также напомним, что работу общественного транспорта в центре Нижнего Новгорода продлят 12 июня.