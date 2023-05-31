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Происшествия

Два человека погибли в ДТП с лосем в Уренском районе

10 июня 2023 09:20  [231] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Два человека погибли в ДТП с лосем в Уренском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о ДТП в районе села Большое Карпово на 18 км автодороги "Урень-Тонкино" поступило вечером 9 июня.

Автомобиль получил сильные повреждения, а люди внутри оказались зажаты. Пожарные и спасатели деблокировали всех участников аварии. 

В результате ДТП погибли 35-летний мужчина и 32-летняя женщины. С различными травмами госпитализированы 3-летний мальчик и 7-летняя девочка.

Ранее сообщалось, что водитель иномарки погиб после наезда на лося в Семеновском районе.

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Теги:
ДТП Уренский район
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