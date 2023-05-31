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Общество

Капремонт по нацпроекту "Здравоохранение" завершился в Линдовской участковой больнице

10 июня 2023 10:12  [110] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Капремонт по нацпроекту "Здравоохранение" завершился в Линдовской участковой больнице. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, на работы из федерального бюджета было выделено около 45 млн рублей.

В Линдовской участковой больнице медицинскую помощь получает около 10 тысяч человек, проживающих более чем в 20 населенных пунктах.

Как рассказал главный врач Борской ЦРБ Александр Смирнов, ремонт в медучреждении стартовал в 2021 году и проводился поэтапно. Были обновлены кровля и фасад, утеплен деформационный шов, заменена система отопления и отремонтированы помещения отделения сестринского ухода.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт завершился в детской поликлинике № 39 Нижнего Новгорода.

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Теги:
Здравоохранение
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