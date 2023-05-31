Системы ЖКХ в 14 муниципалитетах модернизируют за 4,8 млрд рублей
Школу на 1600 мест построят в ЖК "Зенит"
Лучшие дворники Нижнего Новгорода
Выставка произведений русского авангарда в пакгаузах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
05 июня 2023 18:28  [48] Семь подъездов к селам и деревням Павловского района будут отремонтированы в 2023 году
05 июня 2023 17:42  [102] В "Волгаэнерго" прошло мероприятие, посвященное Дню эколога
05 июня 2023 17:19  [132] Нижегородских школьников наградили нагрудным знаком "Горячее сердце" за героизм при оказании помощи людям
05 июня 2023 17:12  [139] Капитальный ремонт завершился в детской поликлинике № 39 Нижнего Новгорода
05 июня 2023 16:50  [115] Инклюзивный офис для трудоустройства людей с инвалидностью появится в Нижегородской области
05 июня 2023 16:48  [116] Нижегородские "Поезда здоровья" совершили уже 100 выездов с начала 2023 года
05 июня 2023 16:08  [149] Полицейских, задержавших подозреваемого в покушении на Захара Прилепина, наградили в Семеновском районе
05 июня 2023 16:02  [135] Информационный проект "Газ в каждый дом" запустили в России
05 июня 2023 15:59  [134] Штабы "Волонтеров гостеприимства" появятся в каждом муниципалитете Нижегородской области
05 июня 2023 15:53  [159] Летом в Нижнем Новгороде по муниципальной программе будет трудоустроено 304 подростка
Общество

Капитальный ремонт завершился в детской поликлинике № 39 Нижнего Новгорода

05 июня 2023 17:12  [139] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Капитальный ремонт на общую сумму в 25,5 млн рублей по нацпроекту "Здравоохранение" завершился в детской поликлинике № 39 Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Согласно информации, за последние два года в учреждение были отремонтированы медицинские и вспомогательные кабинеты, лестничные пролеты,кровля здания.

Также был проведен капитальный ремонт лифтовой шахты с заменой лифтового оборудования.

Кроме того, в рамках нацпроекта было обновлено медицинское оборудование. Так, в поликлинику поступили две диагностические ультразвуковые системы, комплекс для многосуточного мониторинга артериального давления в кабинете кардиолога и авторефрактометр в кабинете офтальмолога. На эти цели было выделено около 9,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что залы для выписки мам и новорожденных обновят в роддомах Нижегородской области.

Также напомним, что ремонт пяти объектов Первомайской ЦРБ завершат до конца 2023 года.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение капремонт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph