Капитальный ремонт завершился в детской поликлинике № 39 Нижнего Новгорода

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Капитальный ремонт на общую сумму в 25,5 млн рублей по нацпроекту "Здравоохранение" завершился в детской поликлинике № 39 Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
Согласно информации, за последние два года в учреждение были отремонтированы медицинские и вспомогательные кабинеты, лестничные пролеты,кровля здания.
Также был проведен капитальный ремонт лифтовой шахты с заменой лифтового оборудования.
Кроме того, в рамках нацпроекта было обновлено медицинское оборудование. Так, в поликлинику поступили две диагностические ультразвуковые системы, комплекс для многосуточного мониторинга артериального давления в кабинете кардиолога и авторефрактометр в кабинете офтальмолога. На эти цели было выделено около 9,3 млн рублей.
Ранее сообщалось, что залы для выписки мам и новорожденных обновят в роддомах Нижегородской области.
Также напомним, что ремонт пяти объектов Первомайской ЦРБ завершат до конца 2023 года.
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