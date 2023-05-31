Капитальный ремонт завершился в детской поликлинике № 39 Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Капитальный ремонт на общую сумму в 25,5 млн рублей по нацпроекту "Здравоохранение" завершился в детской поликлинике № 39 Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Согласно информации, за последние два года в учреждение были отремонтированы медицинские и вспомогательные кабинеты, лестничные пролеты,кровля здания.

Также был проведен капитальный ремонт лифтовой шахты с заменой лифтового оборудования.

Кроме того, в рамках нацпроекта было обновлено медицинское оборудование. Так, в поликлинику поступили две диагностические ультразвуковые системы, комплекс для многосуточного мониторинга артериального давления в кабинете кардиолога и авторефрактометр в кабинете офтальмолога. На эти цели было выделено около 9,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что залы для выписки мам и новорожденных обновят в роддомах Нижегородской области.

Также напомним, что ремонт пяти объектов Первомайской ЦРБ завершат до конца 2023 года.