Итоги Всероссийского моножанрового фестиваля "Комедiя-ФЕСТ" подвели в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Итоги Всероссийского моножанрового фестиваля "Комедiя-ФЕСТ" подвели в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте культуры мэрии.

Согласно информации, гран-при фестиваля и диплом "Лучший спектакль" получила "Ночь любовных помешательств" по пьесе У. Шекспира "Сон в летнюю ночь" Краснодарского молодежного театра.

"На наших с вами глазах рождается новая нижегородская традиция: фестиваль "Комедия-Фест" в Нижнем Новгороде уже получил признание и в профессиональном театральном сообществе страны, и у нижегородского зрителя. Пять тысяч зрителей посмотрели спектакли, и важно, что нижегородская площадка оказалась очень демократичной – в рамках "Комедiя-ФЕСТ" представлены и театры, чьи имена нижегородский зритель открыл для себя благодаря фестивалю, и прославленные именитые труппы. И очень приятно, что 300 участников фестиваля – актеры, режиссеры, работники сцены – стали в эти дни гостями Нижнего Новгорода и увезут в разные уголки страны впечатления о нашем прекрасном городе" - сказал заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов.

Обладателем Приза зрительских симпатий стал спектакль "Давай поедем в Уналашку" по повести Анны Красильщик, Русского драматического театра Удмуртии. За этот спектакль проголосовали 91,7% процентов посмотревших его зрителей.

За 9 дней фестиваля жюри оценило 9 конкурсных спектаклей, классику и современную драматургию, разные режиссёрские подходы.

Диплом победителя "За смех, который делает нас мудрее и сильнее" получил спектакль "Моня Цацкес - знаменосец" по повести Эфраима Севелы в инсценировке Лары Бессмертной и Олега Липовецкого Московского еврейского театра "Шалом".

Диплом победителя "За поиск нового театрального языка" получил спектакль "Много шума из ничего" по пьесе У. Шекспира Нижегородского ТЮЗа.

Приз Оргкомитета фестиваля и диплом "За смелость в превращении трагедии в комедию и за проявленную решительность при преодолении трудностей в пути на наш фестиваль" получило комедийное прочтение Новосибирским Молодёжным драматическим театром "Первый театр" трагедии У.Шекспира "Ромео и Джульетта".

Ранее сообщалось, что театральный фестиваль "Комедiя-ФЕСТ" в Нижнем Новгороде станет ежегодным.