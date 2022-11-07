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Театральный фестиваль "Комедiя-ФЕСТ" в Нижнем Новгороде станет ежегодным. Об этом стало известно на церемонии закрытия Всероссийского фестиваля.
Напомним, театральный фестиваль "Комедiя-ФЕСТ" открылся в Нижнем Новгороде 22 ноября. Решение о проведении фестиваля в апреле принял Юрий Шалабаев.
Как рассказал замглавы администрации Леонид Стрельцов, на протяжении всего фестиваля залы были полностью заполнены. Среди зрителей было много молодежи.
Режиссер детского театра "Вера" Александр Ряписов отметил, что ежегодный фестиваль позволит развивать и популяризировать театр.
Директор нижегородского театра "Комедiя" Дмитрий Коновалов подчеркнул, что проведение масштабных культурных событий невозможно без поддержки администрации города и департамента культуры.
Со списком победителей фестиваля можно ознакомиться по ссылке.
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