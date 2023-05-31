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Культура и отдых

Фестиваль "Арзамасские купола" пройдет 28-31 июля на Соборной площади Арзамаса

10 июня 2023 12:43  [63] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фестиваль-конкурс православной и патриотической песни "Арзамасские купола" пройдет 28-31 июля на Соборной площади Арзамаса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, мероприятие приурочено ко Дню Крещения Руси, празднованию в честь обретения мощей преподобного Серафима Саровского.

В 2022 году в фестивале приняли участие более 150 человек из 25 регионов России и Республики Беларусь.

Принять участие в конкурсе могут авторы-исполнители, солисты, ансамбли, церковные коллективы, исполняющие произведения духовного и патриотического содержания. Отборочный заочный тур продлится до 27 июля, а 27-28 июля состоятся конкурсные выступления творческих коллективов и исполнителей, прошедших отбор, и гала-концерт. Конкурсанты также поучаствуют в торжественном освящении центрального предела кафедрального собора в честь Воскресения Христова в городе Арзамасе.

Ознакомиться с положением о фестивале «Арзамасские купола» и формой заявки можно на сайте администрации Арзамаса.

Ранее сообщалось, что сезон летних благотворительных концертов в Нижегородской филармонии начнется 14 июня.

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Теги:
Арзамас Фестиваль
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