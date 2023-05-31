Сезон летних благотворительных концертов в Нижегородской филармонии начнется 14 июня Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Сезон летних благотворительных концертов в Нижегородской филармонии начнется 14 июня. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, в этом году сезон пройдет в 65-й раз и будет посвящен памяти двух известных дирижеров Нижегородского симфонического оркестра – Израиля Гусмана и Александра Скульского.

Благотворительный сезон откроется 14 июня в 18:00 в Кремлевском концертном зале. В исполнении симфонического оркестра, солистов филармонии и лауреата международных конкурсов Даниила Когана прозвучит музыка Михаила Глинки, Вольфганга Амадея Моцарта, Александра Розенблата и Генриха Бермана.

С 14 июня по 30 июля по средам и пятницам концерты будут проходить в Кремлевском концертном зале, а по воскресеньям – в Александровском саду.

Всего пройдет 23 концерта, для посещения которых необходимо предварительная регистрация. С подробной программой можно ознакомиться на сайте Нижегородской филармонии.

Напомним, в апреле была анонсирована программа "Столицы закатов" в "Ракушке" Александровского сада.

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