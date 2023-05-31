Модельная библиотека открылась в селе Чернуха Арзамасского района Общество

Фото: Юлия Иванова

Модельная библиотека открылась в селе Чернуха Арзамасского района. Ее обновление велось в рамках нацпроекта "Культура". Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, на капремонт помещений из областного и муниципального бюджетов было выделено более 11,8 млн рублей.

В Чернухинской сельской библиотеки-филиала им. Ф.Ф. Павленкова были выполнены фасадные работы, замена инженерных коммуникаций, ремонт и внутренняя отделка помещений, монтаж пожарной сигнализации. В двухэтажном здании благодаря ремонту и модернизации удалось разместить две библиотеки - Чернухинскую сельскую и детскую библиотеки. В результате перепланировок площадь помещения библиотеки удалось увеличить на 178 кв. м.

Также в этом году на закупку оборудования из федерального бюджета было направлено 5 млн рублей. На эти средства было приобретено интерактивное, мультимедийное и переплетное оборудование, оргтехника, программное обеспечение, а также комплекты корпусной мебели, в том числе мобильная система металлических стеллажей. Кроме того, было приобретено более 2 000 книг. Персонал библиотеки прошел профессиональную подготовку в Российской государственной библиотеке.

Ранее сообщалось, что еще восемь дополнительных модельных муниципальных библиотек откроется в Нижегородской области в 2023 году.