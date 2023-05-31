Сквер на улице Культуры открыли в Нижнем Новгороде после благоустройства Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Сквер на улице Культуры открыли в Нижнем Новгороде после благоустройства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

"Он находится в начале ул. Культуры. Рядом - лицей, медицинский колледж, остановки общественного транспорта, магазины. Что и говорить, место проходное, заметное", - написал мэр.

Согласно информации, в сквере были обновлены дорожки, установлены качели, лавочки и клумбы.

Также было обновлено освещение, в пространстве появились новые опоры и светильники.

Ранее сообщалось, что сквер на улице Лескова стал первым благоустроенным в 2023 году пространством в Нижнем Новгороде.