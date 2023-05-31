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Сквер на улице Культуры открыли в Нижнем Новгороде после благоустройства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
"Он находится в начале ул. Культуры. Рядом - лицей, медицинский колледж, остановки общественного транспорта, магазины. Что и говорить, место проходное, заметное", - написал мэр.
Согласно информации, в сквере были обновлены дорожки, установлены качели, лавочки и клумбы.
Также было обновлено освещение, в пространстве появились новые опоры и светильники.
Ранее сообщалось, что сквер на улице Лескова стал первым благоустроенным в 2023 году пространством в Нижнем Новгороде.
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