Проект Нижегородской службы крови вошел в число лауреатов Всероссийского конкурса лучших проектов по продвижению донорства Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Практика Нижегородской службы крови вошла в число 36 лауреатов Всероссийского конкурса лучших проектов по продвижению донорства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, жюри был представлен социальный проект "Ты – молодой донор г. Бор", который участвовал сразу в трех из 11 номинаций: "Лучшая оффлайн кампания по популяризации донорства", "Лучший совместный проект со станцией переливания крови" и "Генератор инноваций".

По словам главного врача Нижегородского областного центра крови им. Н.Я. Климовой Сергея Чистякова, в рамках проекта в 2022 году на территории г.о.г. Бор было проведено 50 донорских акций. Более 700 нижегородцев, которые приняли в них участие, совершили свыше 2,1 тысячи донаций.

Автор проекта "Ты – молодой донор г. Бор" Олег Коровенков организовал и провел 10 тематических лекций со школьниками и студентами, в которых приняли участие около тысячи обучающихся. Кроме того, в целях популяризации идей донорства в муниципалитете создан интерактивный квест для молодежи и организовано городское спортивное мероприятие.