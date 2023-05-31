Российский триколор растянули нижегородцы у Шуховской башни Общество

Более 100 нижегородцев и дзержинцев приняли участие в патриотическом флешмобе у Шуховской башни в Дзержинске 9 июня, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.

У Шуховской башки под Дзержинском участники мероприятия спели гимн и растянули триколор площадью 162 метра, а затем написали пожелания нижегородским бойцам СВО, чтобы они побеждали и возвращались домой.

В рамках мероприятия состоялась и культурная программа.

А позже 128-метровая Шуховская башня окрасилась в цвета триколора.

Отметить, что мероприятие проходит уже третий год совместно с администрацией Дзержинска и компанией "Россети Центр и Приволжье".