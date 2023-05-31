Мероприятия Центра ЗОЖ "Планета здоровья" в июне
Сезон летних благотворительных концертов в филармонии
Общественные обсуждения концепции развития парка им. 1 Мая
Школу на 1600 мест построят в ЖК "Зенит"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
11 июня 2023 11:14  [76] Российский триколор растянули нижегородцы у Шуховской башни
11 июня 2023 11:03  [83] Заседания клубов работодателей состоятся в Нижегородской области
11 июня 2023 09:10  [178] Глеб Никитин: "В истории Нижегородской области есть немало успешных примеров развития легкой промышленности"
10 июня 2023 17:14  [285] "Автобан" в Навашине организовал для студентов экскурсию на стройку трассы М-12
10 июня 2023 15:16  [309] Проект Нижегородской службы крови вошел в число лауреатов Всероссийского конкурса лучших проектов по продвижению донорства
10 июня 2023 14:44  [264] Модельная библиотека открылась в селе Чернуха Арзамасского района
10 июня 2023 13:01  [351] Сквер на улице Культуры открыли в Нижнем Новгороде после благоустройства
10 июня 2023 10:12  [286] Капремонт по нацпроекту "Здравоохранение" завершился в Линдовской участковой больнице
09 июня 2023 18:36  [434] Новое отделение МФЦ открылось в поселке Ковернино
09 июня 2023 18:17  [400] Несколько улиц в центре Нижнего Новгорода закроют для транспорта 12 июня
Общество

Российский триколор растянули нижегородцы у Шуховской башни

11 июня 2023 11:14  [76] Общество

Более 100 нижегородцев и дзержинцев приняли участие в патриотическом флешмобе у Шуховской башни в Дзержинске 9 июня, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.

У Шуховской башки под Дзержинском участники мероприятия спели гимн и растянули триколор площадью 162 метра, а затем написали пожелания нижегородским бойцам СВО, чтобы они побеждали и возвращались домой.

В рамках мероприятия состоялась и культурная программа.

А позже 128-метровая Шуховская башня окрасилась в цвета триколора.

Отметить, что мероприятие проходит уже третий год совместно с администрацией Дзержинска и компанией "Россети Центр и Приволжье".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ОНФ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph