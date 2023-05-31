Российский триколор растянули нижегородцы у Шуховской башни

Более 100 нижегородцев и дзержинцев приняли участие в патриотическом флешмобе у Шуховской башни в Дзержинске 9 июня, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.
У Шуховской башки под Дзержинском участники мероприятия спели гимн и растянули триколор площадью 162 метра, а затем написали пожелания нижегородским бойцам СВО, чтобы они побеждали и возвращались домой.
В рамках мероприятия состоялась и культурная программа.
А позже 128-метровая Шуховская башня окрасилась в цвета триколора.
Отметить, что мероприятие проходит уже третий год совместно с администрацией Дзержинска и компанией "Россети Центр и Приволжье".
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