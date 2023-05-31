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Общество

Нижегородцев приглашают принять участие в конкурсе "Когда моя семья со мной"

12 июня 2023 10:18  [85] Общество
Нижегородцев приглашают принять участие в конкурсе Когда моя семья со мной

Нижегородцев приглашают принять участие в конкурсе Когда моя семья со мной

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Нижегородцев приглашают принять участие в конкурсе "Когда моя семья со мной". Об этом сообщили в ГУ ЗАГС региона.

Конкурс стартовал 12 июня и продлится до 31 октября 2023 года.

Участникам конкурса нужно прислать фотографии и рассказать о совместном досуге, который увлекает всю вашу семью, позволяет стать ближе друг другу. Можно поделиться историями и фотографиями о совместных походах и отдыхе на природе, уютных воскресных чаепитиях у бабушки, занятиях творчеством или путешествиях.

"Разделите с нами свои самые приятные моменты! Ведь это так важно – проводить время в кругу родных и близких", - приглашает к участию в конкурсе руководитель Главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.

Награждение намечено в рамках мероприятий, посвященных 106-летию со дня образования органов ЗАГС России.

Конкурсные работы можно направить в ГУ ЗАГС Нижегородской области по адресу: 603950, Нижний Новгород, ул. Кожевенная, д.1а, official@zags.kreml.nnov.ru, act@nobl.ru, тел.433-07-45, а также в отделы ЗАГС Нижегородской области.

С условиями проведения конкурса и другими необходимыми материалами можно ознакомиться на сайте Главного управления ЗАГС региона и в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram – @zags152.

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Теги:
ЗАГС Конкурсы Семья
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