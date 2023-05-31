Всероссийская хоровая акция состоялась в Нижнем Новгороде ко Дню России Культура и отдых

Всероссийская хоровая акция состоялась в Нижнем Новгороде ко Дню России

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Всероссийская хоровая акция состоялась в Нижнем Новгороде ко Дню России. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".

В канун праздника жители региона собрались у Зачатьевской башни Нижегородского кремля, чтобы исполнить песню "Выйду ночью в поле с конем".

Организаторами акции выступили региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" при поддержке министерства культуры Нижегородской области.

В состав хора вошли 100 нижегородцев - врачи, руководители и педагоги школ и детских садов, волонтеры, сотрудники ГУ МЧС России по Нижегородской области, представители национально-культурных общин, проекта "Лидеры Нижегородской области", регионального отделения Российского движения детей и молодежи, руководители и активисты общественных и некоммерческих организаций региона, а также камерный хор Нижнего Новгорода, ансамбль народной песни "Любава", академический хор "Авиатор" Дворца культуры им. Орджоникидзе и эстрадный вокальный ансамбль "Поющие дети".

"Дух захватывает от ощущения настоящего единения наших жителей, от любви к своей стране, родному краю, прошлому и настоящему. В такие моменты все чувствуют какое-то особое, незримое прикосновение к своим корням, к чему-то, что особенно ценно, важно и близко. Песня "Выйду ночью в поле с конем" - уникальный пример того, как авторская композиция может стать по-настоящему народной", - поделилась впечатлениями руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.