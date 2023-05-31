Глеб Никитин поблагодарил участвовавших в возвращении нижегородского военнослужащего из плена Общество

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что ещё в феврале этого года получил сообщение в социальной сети от нижегородки:

"Обращаюсь к Вам с криком о помощи. Помогите, пожалуйста вытащить сына из плена! ... В плен взяли в ночь с 18 на 19 февраля...Требуют обмен на своего бойца! Антон ранен в ногу. Он хорошо сражался, был награжден. Помогите, пожалуйста!"

По словам главы региона, он лично обратился к федеральным коллегам.

"Сложно поверить, но накануне Дня России, спустя 3 месяца после обращения мамы Антона, в рамках российско-украинского обмена - Антон вернулся на Родину! Всем, кто участвовал, огромнейшее спасибо!!!" - отметил Глеб Никитин.

Как сообщалось ранее, вернувшийся в рамках российско-украинского обмена военнослужащий по имени Антон — уроженец нижегородского севера. Участие в его возвращении принимали депутаты Госдумы, а также уполномоченный по делам человека в РФ Татьяна Москалькова.