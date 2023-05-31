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Общество

Мемориальный комплекс на улице Бекетова в Нижнем Новгороде отремонтируют за 18,1 млн рублей

13 июня 2023 12:34  [37] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Мемориальный комплекс, посвященный участникам войны и труженикам тыла, на пересечении улиц Бекетова и Нартова отремонтируют за 18,1 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, работы должны завершиться к 1 октября текущего года.

Подрядчику предстоит установить новые гранитные ступени и плиты, уложить новую плитку и смонтировать систему освещения.

Исполнитель работ будет определен 30 июня.

Ранее сообщалось, что скульптуру двух мальчиков-беспризорников установили в Дзержинске.

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Теги:
Памятники Ремонтные работы
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