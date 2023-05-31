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Спорт

Спортивные соревнования среди законодательных органов власти Нижегородской области прошли на Бору

13 июня 2023 12:56  [123] Спорт
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

В городском округе город Бор прошли соревнования в рамках XVI Cпартакиады законодательных (представительных) органов власти Нижегородской области. В открытии соревнований принял участие председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Участниками соревнований стали депутаты и сотрудники аппарата регионального парламента, представители Земских собраний, городских Дум, Советов депутатов городских и муниципальных округов Нижегородской области. 

Кроме спортсменов областного Законодательного Собрания, постоянными участниками соревнований клуба "Парламент" являются команды из Тоншаево, Городца, Семенова, Бора, Дзержинска, Сарова. В этот раз приехали команды из Воскресенского муниципального округа и Шарангского муниципального округа. 

Состязания прошли по домино, шахматам, мини-футболу, а также по лёгкоатлетической эстафете 4х100м. В этом году во второй раз депутаты вышли на старт легкоатлетических забегов. Команда города Семёнова заняла 1 место, Законодательное Собрание – 2, а третье хозяева поля – команда города Бор. 

"Впервые в соревнованиях не участвуют помощники депутатов. Почти 100% участников – народные избранники. Команда Сарова удивила своим расширенным составом в этом году из 35 депутатов приехали 15. Такой настрой вдохновляет. Хочется, чтобы наши спортивные ряды расширялись, и их пополняли депутаты из других муниципальных образований. Нам эту задачу удается выполнять. Наши спортивные ряды пополнились двумя новыми командами из рабочих поселков Воскресенское и Шаранги", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин. 

В домино особо отличились команды Городца, Шаранги и Законодательного Собрания. В шахматах: первые - спортсмены Законодательного Собрания, вторые и третьи Бор и Семенов. 

"Спорт делает людей оптимистами, укрепляет командный дух и дружбу между командами из разных городов и районов Нижегородской области. Поздравляю победителей!", - подчеркнул председатель ФСК "Парламент", руководитель аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области Максим Ребров.

Он отметил, что в середине июля в поселке Пильна пройдет туристический слет. 

Напомним, что в этом году планируется провести соревнования по 17 видам спорта. В прошлом году было 15 видов. Одним из новых этапов соревнований станет исконно русский вид спорта - городки, который будет проводится в конце лета.

Ранее сообщалось, что Евгений Люлин в рамках визита в городской округ город Бор осмотрел социальные объекты.

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Теги:
Борский г.о. Законодательное собрание
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