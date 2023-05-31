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Два автомобиля загорелись после столкновения в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о ДТП на улице Ватутина поступило около 12:00.
В результате происшествия обгорели ГАЗель и Opel Astra. Пожар тушили 11 человек и 2 единицы техники.
Пострадали 2 человека, они госпитализированы. В частности, у водителя ГАЗели зафиксировано 90% ожогов поверхностей тела.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП с лосем в Уренском районе.
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