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Происшествия

Два автомобиля загорелись после столкновения в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

13 июня 2023 13:54  [101] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Два автомобиля загорелись после столкновения в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о ДТП на улице Ватутина поступило около 12:00.

В результате происшествия обгорели ГАЗель и Opel Astra. Пожар тушили 11 человек и 2 единицы техники.

Пострадали 2 человека, они госпитализированы. В частности, у водителя ГАЗели зафиксировано 90% ожогов поверхностей тела.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП с лосем в Уренском районе.

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Теги:
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