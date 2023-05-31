Проект новой школы в Кстове получил положительное заключение госэкспертизы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Проект новой школы в Кстове получил положительное заключение госэкспертизы. Информация об этом опубликована на сайте ГИС ЕГРЗ.

Согласно информации, учреждение, рассчитанное на 792 ученика, будет построено в микрорайоне №3 города Кстово.

Застройщиком выступает ООО "Школа Кстово-3".

Проект школы был разработан ООО "Истоки", ООО "ПроектРиск", ООО "Ремстройпроект" и ООО "Волговятпроектстрой".

Строительство учреждения уже ведется. По данным на конец мая, строительная готовность объекта составляла 60%.

Ранее сообщалось, что школу в ЖК "Зенит" в Нижнем Новгороде построят за 2,8 млрд рублей.