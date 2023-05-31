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Проект новой школы в Кстове получил положительное заключение госэкспертизы. Информация об этом опубликована на сайте ГИС ЕГРЗ.
Согласно информации, учреждение, рассчитанное на 792 ученика, будет построено в микрорайоне №3 города Кстово.
Застройщиком выступает ООО "Школа Кстово-3".
Проект школы был разработан ООО "Истоки", ООО "ПроектРиск", ООО "Ремстройпроект" и ООО "Волговятпроектстрой".
Строительство учреждения уже ведется. По данным на конец мая, строительная готовность объекта составляла 60%.
Ранее сообщалось, что школу в ЖК "Зенит" в Нижнем Новгороде построят за 2,8 млрд рублей.
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