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Общество

Школу в ЖК "Зенит" в Нижнем Новгороде построят за 2,8 млрд рублей

24 мая 2023 10:22  [99] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Школу в ЖК "Зенит" в Нижнем Новгороде построят за 2,8 млрд рублей. Об этом сообщили в RosTender.info.

Согласно информации, тендер на строительство учреждения, которое расположится в границах проспекта Гагарина и улиц Бекетова, Нартова, Медицинской, будет объявлен до конца мая.

Стоимость всех работ оценивается в 2,8 млрд рублей, а заказчиком строительства выступает ООО "Школа Зенит".

Новое учреждение будет представлять собой четырехэтажное здание в бело-коричневых тонах, разделенное на несколько блоков. Школа рассчитана на 1600 мест.

Ранее сообщалось, что новую школу в ЖК "Зенит" в Нижнем Новгороде планируется построить в 2024 году по концессии.

Также напомним, что три школы на 3125 мест планируется построить в Нижнем Новгороде к концу 2023 года.

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Теги:
Строительство Школы
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