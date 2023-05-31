Предварительное голосование "Единой России" перед выдвижением кандидата на выборы губернатора Нижегородской области пройдет 29 июня Политика

Нижегородское региональное отделение "Единой России" 29 июня проведет предварительное голосование для последующего выдвижения кандидата на выборы губернатора Нижегородской области. Такое решение принял сегодня Президиум регионального политсовета партии. Кандидат, который представит "Единую Россию" на выборах, будет определен в ходе голосования на партийной Конференции.

На сегодняшнем заседании сформирован и список участников предварительного голосования. Членами Президиума было предложено три кандидатуры:

Берсенева Татьяна Александровна, глава местного самоуправления городского округа Навашинский.

Лунин Виктор Николаевич, заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" – руководитель Региональной общественной приемной Председателя партии.

Никитин Глеб Сергеевич, губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России".

"Мы сегодня назначили день Конференции, обсудили все протокольные вопросы. Для нас, безусловно, сегодняшнее заседание – ключевое событие, потому что для области самое важное – это выборы главы. Я думаю, нет особых сомнений не только у партийцев, а у всех жителей Нижегородской области по поводу основной кандидатуры. Тем не менее, согласно уставу, мы выдвинули еще две кандидатуры. Все они – уважаемые люди. Проголосовали за всех единогласно. Теперь с надеждой и уверенностью ждем 10 сентября", - отметил сенатор РФ, первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Александр Вайнберг.

Теперь всем кандидатам предварительного голосования предстоит принять участие во встрече как минимум с половиной секретарей местных и первичных отделений партии. После чего делегаты Конференции проголосуют за включение кандидатур в бюллетень для тайного голосования, в ходе которого и будет определен кандидат для последующего выдвижения на выборы губернатора Нижегородской области.

Напомним, 8 июня состоялось внеочередное заседание Законодательного собрания Нижегородской области. Депутаты приняли проект постановления "О назначении выборов губернатора Нижегородской области". Выборы губернатора Нижегородской области назначены на 10 сентября 2023 года.