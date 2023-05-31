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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании табачного рынка. Об этом сообщает телеканал "360".
Согласно информации, теперь производители, поставщики и компании, хранящие табачную продукцию и сырье для нее, обязаны будут получить лицензию на эту деятельность.
Используемое оборудование должно принадлежать производителю на праве собственности, оперативного управления или хозяйственного ведения и проходить госрегистрацию.
Также в информационную систему мониторинга будут вноситься сведения об объемах производства и оборота никотинсодержащей продукции.
Напомним, с 1 июня в России введены дополнительные ограничения на торговлю кальянами и устройствами для потребления никотинсодержащей продукции (вейпов)
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