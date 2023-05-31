Новые ограничения на продажу вейпов и кальянов вступили в силу с 1 июня Общество

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С 1 июня 2023 года в России вводятся дополнительные ограничения на торговлю кальянами и устройствами для потребления никотинсодержащей продукции (вейпов). Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно вступившему в силу закону, начинает действовать запрет на торговлю вейпами на ярмарках, выставках, путём развоза и разноса, дистанционным способом, а также в автоматах.

Теперь розничная продажа вейпов, кальянов и системам нагревания табака возможна только в магазинах и павильонах.

При этом данную продукцию нельзя открыто выкладывать на прилавки: купить такие товары можно, только самостоятельно спросив о их наличии у продавца. Такие меры уже давно действуют по отношению к сигаретам.

Напомним, что закон об усилении административной ответственности за приобщение детей к курению табака и вейпов приняли в Госдуме РФ. Теперь штраф за привлечение ребёнка к курению продукции с никотином, кальянов и прочего составит от 2 до 5 тысяч рублей, а родителей или законных представителей детей за аналогичное правонарушение будут штрафовать на 5-7 тысяч рублей.

Также ужесточена санкция за продажу детям соответствующей продукции и сопутствующих устройств: штраф для физлиц составит 40–60 тысяч рублей, для юрлиц — 400–600 тысяч рублей.

Ранее депутаты комитета по развитию гражданского общества Госдумы РФ предложили внести в законопроект о регулировании табачного рынка поправку о полном запрете вейпов.