Детский оториноларинголог начала работать в Арзамасской районной больнице Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Детский оториноларинголог начала работать в Арзамасской районной больнице благодаря реализации программы "Земский доктор". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в сельскую местность по программе переехала специалист с 15-летним стажем Светлана Мохноногова. Она получила единовременную компенсационную выплату в размере 1,5 млн рублей.

Как рассказала заместитель главврача по медицинской части Арзамасской районной больницы Марина Матвеева, ранее в учреждение взрослых и детей принимал один лор-врач, а появление еще одного специалиста позволило разделить поток пациентов.

Ранее сообщалось, что новый офис врача общей практики открылся в Гнилицах Автозаводского района.