Системы ЖКХ в 14 муниципалитетах модернизируют за 4,8 млрд рублей
Кинотеатры под открытым небом в парках Нижнего Новгорода
Сезон летних благотворительных концертов в филармонии
Рейтинг ДУКов Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
13 июня 2023 17:20  [37] Детский оториноларинголог начала работать в Арзамасской районной больнице
13 июня 2023 17:02  [74] Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании табачного рынка
13 июня 2023 16:42  [113] Первый летний лагерь "Школы 800" посещает более 190 детей из Нижнего Новгорода
13 июня 2023 16:23  [112] Всероссийский съезд советов молодых ученых и студенческих научных обществ состоится в Нижнем Новгороде
13 июня 2023 16:03  [138] Более двух тысяч нижегородцев присоединилось к всероссийскому флешмобу "Встанем" в День России
13 июня 2023 15:32  [237] Новая группа добровольцев из Нижегородской области отправилась в зону специальной военной операции
13 июня 2023 15:21  [166] Разработка стартового котлована началась на стройплощадке станции метро "Сенная" в Нижнем Новгороде
13 июня 2023 15:02  [137] Студенты МАДИ - победители конкурса "Автодора" - протестировали укладку асфальта на М-12
13 июня 2023 14:53  [159] Проект новой школы в Кстове получил положительное заключение госэкспертизы
13 июня 2023 12:34  [186] Мемориальный комплекс на улице Бекетова в Нижнем Новгороде отремонтируют за 18,1 млн рублей
Общество

Детский оториноларинголог начала работать в Арзамасской районной больнице

13 июня 2023 17:20  [37] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Детский оториноларинголог начала работать в Арзамасской районной больнице благодаря реализации программы "Земский доктор". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в сельскую местность по программе переехала специалист с 15-летним стажем Светлана Мохноногова. Она получила единовременную компенсационную выплату в размере 1,5 млн рублей.

Как рассказала заместитель главврача по медицинской части Арзамасской районной больницы Марина Матвеева, ранее в учреждение взрослых и детей принимал один лор-врач, а появление еще одного специалиста позволило разделить поток пациентов.

Ранее сообщалось, что новый офис врача общей практики открылся в Гнилицах Автозаводского района.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арзамасский район Здравоохранение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph