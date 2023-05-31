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Детский оториноларинголог начала работать в Арзамасской районной больнице благодаря реализации программы "Земский доктор". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, в сельскую местность по программе переехала специалист с 15-летним стажем Светлана Мохноногова. Она получила единовременную компенсационную выплату в размере 1,5 млн рублей.
Как рассказала заместитель главврача по медицинской части Арзамасской районной больницы Марина Матвеева, ранее в учреждение взрослых и детей принимал один лор-врач, а появление еще одного специалиста позволило разделить поток пациентов.
Ранее сообщалось, что новый офис врача общей практики открылся в Гнилицах Автозаводского района.
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