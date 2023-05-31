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Общество

Процедуру реконструкции в многоквартирных домах предлагается упростить в ряде случаев

13 июня 2023 17:28  [2] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

На внеочередном заседании комитета по ЖКХ и ТЭК нижегородского Заксобрания депутаты рассмотрели проект федерального закона о внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, внесенный Государственным Советом Удмуртской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

Документ направлен на устранение трудновыполнимых условий проведения реконструкции, перепланировки или переустройства помещений, расположенных в многоквартирных домах.

Законопроектом предлагается упростить процедуру реконструкции, переустройства или перепланировки в МКД, требующую 100% согласие собственников помещений, когда такие работы проводятся в целях:
- исполнения обязательных требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
- исполнения судебных решений;
- исполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
- проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации;
- предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ликвидации последствий причинения такого вреда.

В указанных случаях для проведения соответствующих работ предлагается заручиться поддержкой не менее чем 2/3 голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирных домах.

Законопроектом предлагается установить, что к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме относится принятие решений о реконструкции, переустройстве и перепланировке помещений многоквартирного дома с присоединением к таким помещениям части общего имущества многоквартирного дома, принятие решений о реконструкции помещений многоквартирного дома, влекущее уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, когда такие работы необходимо выполнить в целях исполнения обязательных требований, судебных решений, предписаний органов государственного, муниципального контроля, проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия народов РФ, а также предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ликвидации последствий причинения такого вреда.

"Профильный комитет рекомендовал Совету Законодательного Собрания поддержать данный проект федерального закона. Введение предлагаемого регулирования позволит существенно расширить возможности законной эксплуатации помещений в многоквартирных домах, снизит риски нарушения прав добросовестных владельцев. Также это позволит владельцам недвижимости в многоквартирных домах, органам госвласти и местного самоуправления более эффективно реализовывать проекты по благоустройству, устранит препятствия для реализации федеральных, региональных и местных программ по созданию комфортной городской среды", - отметил председатель комитета регионального парламента по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов. 

Ранее сообщалось, что работы по замене 185 лифтов уже ведутся в Нижнем Новгороде и Дзержинске.

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Теги:
ЖКХ Законодательное собрание
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