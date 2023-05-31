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Спорт

Чемпионат МВД России по мини-футболу стартовал в Городецком районе

14 июня 2023 09:21  [101] Спорт

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Чемпионат МВД России по мини-футболу стартовал в Городецком районе на территории спортивной базы "Море спорта". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, соревнования пройдут с 13 по 17 июня. В них принимают участие команды из 64 территориальных органов МВД России и 15 команд образовательных организаций системы МВД России. В этом году турнир проходит под эгидой празднования 100-летия Всероссийского спортивного сообщества "Динамо".

Начальник ГУ МВД России по Нижегородской области Юрий Арсентьев в своем приветственном слове отметил, что чемпионат 2023 установил рекорд по количеству команд и игроков, принимающих участие в турнире.

"Благодарю представителей аппарата МВД России, органов законодательной, исполнительной, судебной властей региона и местного самоуправления за поддержку в организации чемпионата. Результат данной работы в значительной степени будет способствовать пропаганде спорта, здорового образа жизни в органах внутренних дел и укреплению спортивного авторитета Нижегородской области", - подчеркнул начальник областного главка полиции.

Ранее сообщалось, что сборная Нижегородской области заняла второе место на Всероссийских соревнованиях МВД России по хоккею.

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Теги:
МВД Футбол
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