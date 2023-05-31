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Чемпионат МВД России по мини-футболу стартовал в Городецком районе на территории спортивной базы "Море спорта". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, соревнования пройдут с 13 по 17 июня. В них принимают участие команды из 64 территориальных органов МВД России и 15 команд образовательных организаций системы МВД России. В этом году турнир проходит под эгидой празднования 100-летия Всероссийского спортивного сообщества "Динамо".
Начальник ГУ МВД России по Нижегородской области Юрий Арсентьев в своем приветственном слове отметил, что чемпионат 2023 установил рекорд по количеству команд и игроков, принимающих участие в турнире.
"Благодарю представителей аппарата МВД России, органов законодательной, исполнительной, судебной властей региона и местного самоуправления за поддержку в организации чемпионата. Результат данной работы в значительной степени будет способствовать пропаганде спорта, здорового образа жизни в органах внутренних дел и укреплению спортивного авторитета Нижегородской области", - подчеркнул начальник областного главка полиции.
Ранее сообщалось, что сборная Нижегородской области заняла второе место на Всероссийских соревнованиях МВД России по хоккею.
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