Летний режим работы парка "Швейцария"
Лучшие дворники Нижнего Новгорода
Выставка произведений русского авангарда в пакгаузах
Мероприятия Центра ЗОЖ "Планета здоровья" в июне
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
14 июня 2023 10:13  [50] Корпус НИУ ВШЭ на улице Большой Печерской в Нижнем Новгороде реконструируют за 543,3 млн рублей
14 июня 2023 10:01  [77] Почти 24 тысячи человек получили медпомощь в нижегородских "Поездах здоровья" в 2023 году
14 июня 2023 09:48  [88] Стенд Нижегородской области представили на ПМЭФ-2023
14 июня 2023 09:39  [92] Минстрой Нижегородской области выдал разрешение на строительство экотехнопарка в Дзержинске
14 июня 2023 09:03  [94] Владислав Атмахов наградил призёров экологического конкурса
13 июня 2023 18:37  [290] Нижегородский НОЦ и организаторы проекта "Теория всего" проведут очередные лекции в парке "Швейцария"
13 июня 2023 18:25  [344] Онлайн-платформу для восстановления после коронавируса запустили в России
13 июня 2023 18:04  [294] Итоги областного конкурса студенческих работ "Экология: проблемы и решения" подвели в нижегородском Заксобрании
13 июня 2023 17:52  [593] Около 30 наград вручили медикам Нижегородской области в преддверии Дня медицинского работника
13 июня 2023 17:36  [262] "Единая Россия" внесла более 70 изменений в народную программу
Общество

Стенд Нижегородской области представили на ПМЭФ-2023

14 июня 2023 09:48  [88] Общество

Фото: Александр Воложанин

Стенд Нижегородской области представили на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, нижегородский стенд расположен в павильоне G между стендами Москвы и Санкт-Петербурга. Центральным символом выбрана беляна — инженерное деревянное сооружение, использовавшееся для сплава леса по Волге в XVIII — начале XX века.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что беляна олицетворяет трудолюбие и предпринимательский дух нижегородцев.

На стенде посетители смогут ознакомиться с нижегородскими проекта в сфере привлечения инвестиций, культуры и туризма. Также будут представлены онлайн-магазин изделий народных художественных промыслов и событийная программа региона.

Кроме того, в электронном каталоге тач-панели собрана информация об ИТ-кампусе, ледовом дворце, научно-технологическом центре "Квантовая долина", ОЭЗ "Кулибин", технопарке среднего профессионального образования (СПО) на базе "Нижполиграфа", кластере "Арзамас-Дивеево-Саров", новых станциях метрополитена, реформе общественного транспорта, модернизации электротранспорта и других реализуемых проектах развития.

Напомним, в 2022 году нижегородская делегация на ПМЭФ подписала 25 соглашений.

Также ранее сообщалось, что Михаил Мишустин ознакомился с проектами развития Нижегородской области в рамках конференции "ЦИПР-2023".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Форум
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph