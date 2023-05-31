Стенд Нижегородской области представили на ПМЭФ-2023 Общество

Фото: Александр Воложанин

Стенд Нижегородской области представили на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, нижегородский стенд расположен в павильоне G между стендами Москвы и Санкт-Петербурга. Центральным символом выбрана беляна — инженерное деревянное сооружение, использовавшееся для сплава леса по Волге в XVIII — начале XX века.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что беляна олицетворяет трудолюбие и предпринимательский дух нижегородцев.

На стенде посетители смогут ознакомиться с нижегородскими проекта в сфере привлечения инвестиций, культуры и туризма. Также будут представлены онлайн-магазин изделий народных художественных промыслов и событийная программа региона.

Кроме того, в электронном каталоге тач-панели собрана информация об ИТ-кампусе, ледовом дворце, научно-технологическом центре "Квантовая долина", ОЭЗ "Кулибин", технопарке среднего профессионального образования (СПО) на базе "Нижполиграфа", кластере "Арзамас-Дивеево-Саров", новых станциях метрополитена, реформе общественного транспорта, модернизации электротранспорта и других реализуемых проектах развития.

Напомним, в 2022 году нижегородская делегация на ПМЭФ подписала 25 соглашений.

Также ранее сообщалось, что Михаил Мишустин ознакомился с проектами развития Нижегородской области в рамках конференции "ЦИПР-2023".