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Политика

Михаил Мишустин ознакомился с проектами развития Нижегородской области в рамках конференции "ЦИПР-2023"

02 июня 2023 09:17  [2] Политика

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на стенде региона на конференции "ЦИПР" представил председателю правительства России Михаилу Мишустину проекты развития Нижегородской области.

По словам главы региона, Нижегородская область в 2022 году сохранила третье место после Москвы и Петербурга по разработке программного обеспечения. Также была открыта "Школа 800" - образовательный комплекс, ориентированный на IT, ведется подготовка к созданию школы для одаренных детей на Бору.

Глеб Никитин также подчеркнул, что ключевым проектом образовательной технологической экосистемы станет межвузовский ИТ-кампус "НЕЙМАРК", в котором студенты получат возможность комбинировать различные формы образования. 

"Здесь будет еще экосистема стартапов, инновационная научно-технологическая долина. В целом мы стараемся развивать информационную систему управления регионом, и одна из передовых систем – это система управления городом", - отметил губернатор.

В регионе внедрена информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИС ОГД. Второй проект "ГосТех" - информационная система "Управление имущественным комплексом", позволяющая эффективно управлять объектами госимущества регионального и муниципального уровней, объединяя все в единый контур.

Глеб Никитин рассказал, что в регион для ИТ-компания и разработчиков создано "единое окно" поддержки – АНО "Горький Тех". Были разработаны и собственные меры поддержки ИТ-отрасли. Так, для представителей отрасли, например, доступно снижение ставки до 1%. 

Также на нижегородском стенде Михаилу Мишустину представили уникальный коленный модуль Exitus с микропроцессорным управлением от компании "Мадин", который способен автоматически подстраиваться под темп ходьбы пользователя. Еще один проект - медицинский экзоскелет для нижних конечностей "E-helper".

Ранее Михаилу Мишустину показали проект создания автомобиля для маломобильных граждан в рамках конференции "ЦИПР-2023".

Также премьер-министр в своем выступлении на пленарной сессии "Цифровая независимость промышленной России" конференции ЦИПР отметил развитие информационных технологий в Нижегородской области.

Кроме того, Михаил Мишустин встретился с нижегородскими участниками олимпиадного движения по программированию.

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Теги:
Михаил Мишустин ЦИПР
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