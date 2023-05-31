Крупные российские компании заплатят разовый налог на сверхприбыль Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Крупные российские компании заплатят разовый налог на сверхприбыль. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства финансов РФ.

Согласно информации, налог составит 10% от разницы между полученной прибылью за последние два года и за 2018-2019 годы. Средства будут направлены на поддержку и развитие социальной сферы.

От взносов будут освобождены фирмы, созданные после 2020 года, и те, чья прибыль до вычета налога за последние два года составила менее 1 млрд рублей. Также средства не будут взиматься с предприятий, платящих единый сельскохозяйственный налог.

Кроме того, налог на сверхприбыль не коснется нефтяных и газовых компаний, предприятий в сфере угледобычи. Это связано с тем, что ранее для них уже были введены дополнительные налоги.

Ранее сообщалось, что дефицит бюджета РФ за 5 месяцев 2023 года составил 3,41 трлн рублей.