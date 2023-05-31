Два человека госпитализированы после ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля на Московском шоссе Происшествия

Два человека госпитализированы после ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

По его данным, всего в этой аварии, произошедшей утром 14 июня, пострадали пять человек.

Из них трем пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте, двоих человек с травмами доставили в больницу № 13.

На месте ДТП работали три бригады скорой медицинской помощи и нижегородского центра медицины катастроф.

Ранее сообщалось, что два автомобиля загорелись после столкновения в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.