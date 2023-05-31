Беспилотники будут интегрированы в единое воздушное пространство России

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Президент России Владимир Путин поручил интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство страны. Об этом сообщает телеканал "360".
Согласно информации, российское правительство должно рассмотреть вопрос о цифровой трансформации организации воздушного движения в части навигации, посадки, наблюдения, связи.
Также беспилотники должны быть внедрены в различные секторы экономики.
Кроме того, кабинет министров должен сформировать условия для отечественного производства дронов.
Первый доклад о проделанной работе будет предоставлен до 1 сентября.
Ранее депутаты одобрили законопроект о праве силовиков пресекать движение любых беспилотников.
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