Беспилотники будут интегрированы в единое воздушное пространство России Общество

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Президент России Владимир Путин поручил интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство страны. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, российское правительство должно рассмотреть вопрос о цифровой трансформации организации воздушного движения в части навигации, посадки, наблюдения, связи.

Также беспилотники должны быть внедрены в различные секторы экономики.

Кроме того, кабинет министров должен сформировать условия для отечественного производства дронов.

Первый доклад о проделанной работе будет предоставлен до 1 сентября.

Ранее депутаты одобрили законопроект о праве силовиков пресекать движение любых беспилотников.