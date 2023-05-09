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Общество

Депутаты одобрили законопроект о праве силовиков пресекать движение любых беспилотников

18 мая 2023 16:36  [60] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Госдума РФ утвердила в первом чтении законопроект, который позволит силовикам пресекать движение любых беспилотников в зоне их ответственности. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.

В Госдуме уточнили, что в соответствии с документом, сотрудники МВД, ФСБ, Росгвардии, ФСО, СВР, ФСИН, ГУСП, а также организаций ведомственной охраны получат право пресекать движение беспилотников в воздухе, в воде и на земле.

Одним из соавторов законопроекта стал председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв. Он напомнил, что в 2019 году был принят закон, который разрешил пресекать представляющие угрозы полёты БПЛА над критической инфраструктурой, важными гособъектами и в местах массового скопления людей.

Но с момента принятия закона появились беспилотники, действующие не только в воздухе: в ходе СВО используются водные, наземные и подземные дроны.

"На новые угрозы необходимо реагировать", - заключил Пискарёв.

Напомним, запуск беспилотников запрещен в Нижегородской области с 31 октября 2022 года.

Ранее нижегородцам рекомендовали сообщать правоохранителям о летающих беспилотниках.

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Теги:
Госдума МВД
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