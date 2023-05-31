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Общество

Минпром Нижегородской области с начала 2023 года изъял 253 единицы алкогольной продукции

14 июня 2023 17:05  [91] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Минпром Нижегородской области в ходе рейдов с начала 2023 года изъял 253 единицы алкогольной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в отношении продавцов, незаконно торговавших алкоголем, было составлено 25 протоколов.

Все протоколы были переданы в суд, по результатам их рассмотрения суд вынес нарушителям административные наказания в виде штрафов на общую сумму более 16,5 млн рублей.

Также в связи с отравлением сидром на прошлой неделе восемь групп, в состав которых вошли представители Минпрома, прокуратуры, МВД и Роспотребнадзора, проверили 122 торговые точки.

В четырех из них был обнаружен незаконный оборот пивных напитков. В Нижегородском и Ленинском районах Нижнего Новгорода проверяющие изъяли 16 кег без сопроводительных документов. Общий объем изъятой пивной продукции составил 260 литров.

Сообщить о нелегальной точке продажи алкоголя можно лично в Минпроме или дистанционно через региональный портал госуслуг. Сообщения будут размещены в программе "Система межведомственного управления в сфере контроля и лицензирования", после чего будет организована проверка.

Всего с начала года благодаря системе 76 точек нелегальной продажи алкоголя прекратили незаконную деятельность, при этом 19 из них закрылись, 13 получили лицензии, еще три демонтированы, 41 перестала торговать алкоголем.

С торговыми объектами, где была выявлена незаконная продажа алкоголя, можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что еще один человек скончался после употребления суррогатного алкоголя в Нижегородской области.

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Теги:
Алкоголь Торговля
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