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Еще один человек скончался после употребления суррогатного алкоголя в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
Согласно информации, в реанимации Богородской ЦРБ скончалась женщина, которая употребила фатальную дозу метанола.
Таким образом, в регионе после отравления сидром погибли 4 человека.
Сейчас в больнице продолжает лечение один отравившийся. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.
Ранее сообщалось, что полиция изъяла в Нижегородской области партию опасного сидра. Роспотребнадзор начал расследование случаев отравления суррогатным алкоголем.
Также почти 1,5 тонны опасного опасного алкоголя изъяли полицейские в Нижегородской области.
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