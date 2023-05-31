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Происшествия

Еще один человек скончался после употребления суррогатного алкоголя в Нижегородской области

14 июня 2023 13:54  [109] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Еще один человек скончался после употребления суррогатного алкоголя в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, в реанимации Богородской ЦРБ скончалась женщина, которая употребила фатальную дозу метанола.

Таким образом, в регионе после отравления сидром погибли 4 человека.

Сейчас в больнице продолжает лечение один отравившийся. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что полиция изъяла в Нижегородской области партию опасного сидра. Роспотребнадзор начал расследование случаев отравления суррогатным алкоголем.

Также почти 1,5 тонны опасного опасного алкоголя изъяли полицейские в Нижегородской области.

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Теги:
Алкоголь
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