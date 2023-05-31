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Происшествия

Эвакуаторщика приговорили почти к 12 годам колонии за ДТП с двумя погибшими в Нижнем Новгороде

14 июня 2023 17:58  [44] Происшествия

Фото: Прокуратура Нижегородской области

Эвакуаторщика приговорили почти к 12 годам колонии за ДТП с двумя погибшими в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Напомним, авария произошла 6 апреля 2022 года в 00:17 на Мызинском мосту. 31-летний водитель грузового автомобиля "Чайка Сервис", находившийся в состоянии алкогольного опьянения, врезался в автомобиль Kia Rio, стоящий на обочине, а также сбил водителя легковой машины, менявшего колесо.

В результате ДТП погиб 42-летний водитель и 21-летний пассажир Kia Rio.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статьям 264.1 ч. 1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения аналогичного преступления) и 264 ч. 6 п. "а" УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Суд назначил виновнику ДТП наказание в виде 11 лет 9 месяцев лишения свободы с лишением водительских прав на 2 года 11 месяцев.

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Теги:
ДТП Суд
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