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Общество

Четыре нижегородских волонтерских центра получат статус "Добро.Центров"

14 июня 2023 18:37  [95] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Четыре нижегородских волонтерских центра получат статус "Добро.Центров" в рамках федеральной программы их создания. Об этом сообщили участники делегации Нижегородской области на всероссийской "Добро.Конференции", прошедшей в Самаре на минувшей неделе.

На конференции было объявлено о старте работы подобных центров в России – всего откроется 301 "Добро.Центр". "Добро.Конференция" собрала почти 4 500 участников из 88 регионов России. В состав делегации Нижегородской области вошли 11 лидеров волонтерских и общественных объединений, а также представителей "Добро.Центров".

Итоги акселерационной программы "Добро.Центров" подвели на торжественной церемонии закрытия конференции. Всего было подано 846 заявок от волонтерских центров со всей России, из них только 378 завершили программу акселерации. По итогам защиты в число победителей из Нижегородской области вошли четыре волонтерских центра - на базе ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский университет", МУ ДО "Ветлужский центр дополнительного образования", общественной организации социальной поддержки "От чистого сердца" Кстовского муниципального округа, а также нижегородской региональной общественной организации "Кинологический центр "Собаковод". Они смогут заключить лицензионный договор с Ассоциацией волонтерских центров и получить статус "Добро.Центра".

"В этом году четыре волонтерских центра были удостоены права стать частью большой федеральной сети "Добро.Центров". Это правильный шаг в развитии сетевого взаимодействия между добровольческими организациями, а также возможность включиться в федеральную повестку, получить необходимый набор инструментов и сервисов для работы, развивать полезные партнерские связи. Поздравляем победителей с новым статусом и желаем успехов в реализации намеченных планов!", - отметила руководитель АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" Мария Самоделкина.

Ранее сообщалось, что волонтеры передали подарки детям Донбасса от нижегородцев.

 

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Теги:
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