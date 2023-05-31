Стали известны программа и жюри VII фестиваля нового российского кино "Горький fest" Культура и отдых

Фото: Дирекция фестиваля “Горький fest”

Организаторы объявили программу VII фестиваля нового российского кино "Горький fest", который пройдет в Нижнем Новгороде с 7 по 13 июля.

По данным дирекции "Горький fest", всего было прислано более 600 заявок, из которых в конкурс вошли 16 фильмов.

Президент фестиваля Михаил Пореченков, генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева и программный директор Андрей Апостолов на пресс-конференции в ТАСС сообщили о составе жюри и открытии фестиваля.

"Число семь – особенное. Одновременно в нем сочетаются мистика, обыгрываемая в разных произведениях, в том числе и киноработах, и некая опасность. Недаром говорят о кризисе седьмого года. Дескать, в отношениях к этому времени наступает охлаждение, появляется привычка, разрушающая чувства, и уходит интерес. Что ж, могу констатировать со всей определенностью, что в наших отношениях с фестивалем все идеально. В этом году у нас много новых "фишек", мы приготовили сюрпризы для гостей и зрителей. Они касаются и фильмов, которые мы привезем, и мест, где будут проходить показы, и деловой программы, ведь она касается нашего любимого Нижнего Новгорода", - сказала Оксана Михеева.

В жюри фестиваля 2023 года вошли кинокритик Лариса Малюкова, режиссер Евгений Сангаджиев, оператор Юрий Коробейников, сценарист Екатерина Мавроматис, продюсер Елена Гликман.

Откроется кинофестиваль фильмом "Кентавр" Кирилла Кемница.

Конкурсная программа фестиваля "Горький fest" 2023 включает следующие киноработы:

"Наташина мечта", к/м, 21 мин, реж. Дарья Гароника;

"Бабки", к/м, 8 мин, реж. Любава Яровая;

"Утка", к/м, 18 мин, реж. Антон Грачёв;

"Мать", к/м, 16 мин, реж. Павел Тимофеев;

"5 минут на любовь", к/м, 15 мин, реж. Юлия Трофимова;

"Без башни", к/м, 25 мин, реж. Алексей Кокорин;

"Вести из Непала", к/м, 24 мин, реж. Михаил Балабин;

"Все время на свете", п/м, 1 ч, реж. Наталья Кончаловская;

"Наследие", п/м, 1 ч 8 мин, Роман Михайлов;

"Легенда о самбо", п/м, 1 ч 44 мин, реж. Андрей Богатырёв;

"Роковая клятва", п/м, 1 ч 1 мин, реж. Анастасия Кувшинова, Арина Шевцова;

"7:59", док к/м, 29 мин, реж. Никита Белорусов;

"Жизнь по вызову. Док", п/м док, 50 мин, реж. Родион Чепель;

"Опытным путём", п/м док, 1 ч 23 мин, реж. Владимир Головнёв;

"Путешествие Льюиса Кэрролла сквозь время, и что он там нашел", п/м док, 1 ч 4 мин, реж. Татьяна Соболева;

"Кукушка", к/м, 21 мин, реж. Евгений Николаев.

По традиции, первый приз – "За вклад в развитие современного кино" – будет вручен уже на открытии фестиваля. В этом году его получит режиссер Алексей Учитель, чьим фильмом "Прогулка" стартуют показы в Летнем кинотеатре.

Ранее сообщалось, что "Горький fest - 2023" в Нижнем Новгороде пройдет более чем на 40 площадках.