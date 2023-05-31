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Культура и отдых

"Горький fest - 2023" в Нижнем Новгороде пройдет более чем на 40 площадках

14 июня 2023 15:34  [154] Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия, архив

"Горький fest - 2023" в Нижнем Новгороде пройдет более чем на 40 площадках. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции организаторов в ТАСС.

Напомним, что седьмой фестиваль нового российского кино "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде с 7 по 13 июля 2023 года.

В этом году главной темой фестиваля станет 100-летие со дня рождения выдающегося кинематографиста Леонида Гайдая.

Так, внеконкурсная программа "Горький fest" получила название "Не Гайдаем единым". В рамках нее нижегородцы смогут посмотреть лучшие комедии современного кинематографа.

Адреса площадок, где пройдут бесплатные кинопоказы, будут размещены на сайте фестиваля.

Что касается знаменитых гостей фестиваля, то, по словам президент мероприятия Михаила Пореченкова, Нижний Новгород могут посетить Народный артист РФ Константин Хабенский и заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин.

Напомним, в 2022 году кинофестиваль "Горький fest" проходил в Нижнем Новгороде с 8 по 14 июля. 

С прошлогодними победителями конкурсной программы фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

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Теги:
Горький fest Кино
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