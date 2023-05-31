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Экономика

Более 20 соглашений планирует заключить Нижегородская область на Петербургском международном экономическом форуме

15 июня 2023 09:39  [166] Экономика
фото Александр Воложанин

фото Александр Воложанин

Более 20 соглашений планирует заключить Нижегородская область на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства региона.

Нижегородскую делегацию на ПМЭФ-2023 возглавляет губернатор региона Глеб Никитин.

"Для меня очень важно, чтобы соглашения, которые мы подписываем на ПМЭФ, несли за собой результат, были первым шагом к большим преобразованиям", - отметил губернатор Нижегородской области, напомнив, что ранее подписанные соглашения, к примеру, с ГК "Титан" о строительстве импортозамещающего предприятия по выпуску микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей, реализуются. Глава региона добавил, что пару недель назад вместе с Денисом Мантуровым заложили первый камень в основание нового предприятия в Дзержинске.

Глеб Никитин также отметил, что после соглашений 2021 года появился "Парк 800-летия", преобразится и Черниговская набережная. "В прошлом году мы подписали соглашения с двумя столицами, и через несколько месяцев жители и гости Нижнего Новгорода смогли совершить автобусные экскурсии по нашему городу, Москве и Санкт-Петербургу с помощью единого билета Russpass", - отметил глава региона, выразив уверенность, что ПМЭФ-2023 будет таким же плодотворным, как и в предыдущие годы.

Напомним, что стенд Нижегородской области расположен рядом со стендами двух столиц – Москвой и Санкт-Петербургом в павильоне G. Центральный символ стенда – беляна — уникальное инженерное деревянное сооружение, использовавшееся для сплава леса по Волге в XVIII — начале XX века.

На стенде представлены матрешки Матры нижегородской художницы и дизайнера Евгении Гольцевой. Форму сотрудников стенда украшают пояса, расшитые также нижегородским дизайнером Оксаной Косаревой.

Стоит отметить, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках ПМЭФ-2023 примет участие в работе нескольких сессий, где выступит спикером. Так, 15 июня глава региона планирует принять участие в сессии "Смена парадигм в ИТ-индустрии: выход на новый технологический уровень для бизнеса и граждан".

16 июня на площадке ПМЭФ презентуют результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

Как отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, наш регион сегодня – один из регионов-лидеров, но "почивать на лаврах мы не собираемся". Спикер нижегородского парламента добавил, что "у нас огромный потенциал, и чтобы его реализовать, необходимо постоянное развитие, налаживание новых партнерских отношений", а ПМЭФ – это новые перспективы и возможности, форум помогает привлечь инвесторов, создает условия для будущего прорывного роста во всех отраслях и сферах жизни.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня 2023 года. ПМЭФ проводится ежегодно с участием президента РФ Владимира Путина, руководителей федеральных ведомств и российских регионов, глав дипломатических миссий.

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