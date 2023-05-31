Вода практически на пляжах Нижнего Новгорода не соответствует нормам, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.
По данным ведомства, на сегодняшнюю дату уже проведено более 400 исследований проб воды, которые были взяты в зонах рекреации города. Пробы проводились на санитарно-химические, микробиологические, вирусологические, паразитологические показатели.
Так, по гигиеническим нормативам и микробиологическим показателям пробы не соответствуют:
- озера Сортировочной и Больничное (Канавинский район),
- озера Лунское и Пестичное, озеро Светлоярское (Сормово),
- озеро ПКиО 2 очереди, пр. Молодежный (Автозаводский район),
- озеро Силикатное, пр. Ленина, 23 (Ленинский район).
Роспотребнадзор не рекомендовал нижегородцам и гостям города купаться в водоемах, где качество воды не соответствует гигиеническим нормативам.
В Управлении напомнили, что употребление в пищу эту воду, а также заглатывание ее во время купания создаёт угрозу заражения острыми кишечными и энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и др. инфекционными и даже паразитарными болезнями.
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