Сотрудники полиции в Арзамасе задержали участника мошеннической схемы с ущербом около миллиона рублей Происшествия

Сотрудники полиции в Арзамасе раскрыли участников мошеннической схемы с общим ущербом около 1 млн рублей. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Согласно информации, мошенники под видом полицейских звонили своим жертвам, преимущественно пенсионеркам, и сообщали, что родственники потерпевших якобы стали участниками ДТП.

В разговорах с потерпевшими аферисты называли имена родственников, чем вводили граждан в заблуждение. Затем мошенники требовали заплатить им деньги, для урегулирования вопроса с ДТП.

В итоге одна из пенсионерок отдала аферистам 200 тыс. рублей, а другая передала порядка 720 тыс. рублей.

Деньги у потерпевших в каждом из случаев забирал курьер. Впоследствии пенсионерки осознавали, что стали жертвой мошенников и обращались в полицию.

Стражам порядка удалось установить местонахождение подозреваемого и задержать его. Им оказался житель Саранска, мужчина 2000 года рождения. Уже установлено, что он успел перевести часть полученных денежных средств на банковские счета злоумышленников, а часть осталась в его пользовании.

По решению Арзамасского городского суда фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Полицейские проверяют данного гражданина на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Нижегородской области. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что житель города Навашино лишился 5 млн рублей из-за мошенников.